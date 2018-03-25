Минобороны России приступило к реорганизации 58-й армии на юге России. Она будет усилена за счет формирования двух мотострелковых дивизий, БМП-3 и новейшими танками Т-72Б3, сообщает российское издание «Правда.ру»

Часть армии передислоцируется в Краснодарский и Ставропольский края, будут созданы новые военные городки в Моздоке и Владикавказе. Таким образом Россия формирует силы общего назначения, которые будут сдерживать угрозу со стороны НАТО.

Мотострелковые дивизии на базе существующих 19-й и 136-й отдельных мотострелковых бригад будут формироваться в конце этого года. 19-я Краснознаменная Воронежско-Шумленская орденов Трудового Красного Знамени и Суворова II степени отдельная мотострелковая бригада, которая была сокращена в 2008 году, вновь станет полноценной дивизией, увеличится количество гарнизонов. Под Владикавказом для размещения частей дивизии будут отремонтированы и возвращены в строй сразу несколько военных городков. Большой гарнизон также появится в Моздоке.

В полноценную дивизию будет преобразована и 136-я мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, дислоцированная в дагестанском Буйнакске. Для этого предполагается активно использовать базу в селе Ботлих. Там имеются большой, современный военный городок и хорошо оснащенный полигон, где сейчас тренируются в основном спецподразделения.

Сообщается, что существующие и вновь создаваемые части будут оснащены новейшей техникой: мотострелковые подразделения получат самую мощную серийную БМП-3, а танковые — вооружат последней модификацией модернизированных Т-72Б3.

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