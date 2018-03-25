Экс-глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон покинул территорию Финляндии ещё в пятницу и отправился в Брюссель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата финского парламента Микко Кярня.

— Мы обсуждали с Пучдемоном возможный ордер на арест в пятницу, и мы решили, что если будет выдан ордер, у Пучдемона есть два варианта: он должен сотрудничать с властями Финляндии или покинуть страну и отправиться в Бельгию, где он живет, — сказал парламентарий.

Согласно словам Кярня, в настоящий момент экс-глава каталонского женералитета находится в Бельгии, где будет работать «в полном сотрудничестве с местными властями».

При этом адвокат Пучдемона заявил, что не получал от испанских коллег документов, подтверждающих выдачу ордера на арест своего клиента. Адвокат отметил, что инкриминируемые экс-главе правительства Каталонии действия в Бельгии уголовно не наказуемы.

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