Космонавты на Международной космической станции (МКС) присоединились к всемирной акции «Час Земли». Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» написал член экипажа Антон Шкаплеров. Он опубликовал фотографию, подтверждающую выключение света на МКС.

«Российский сегмент Международной космической станции присоединяется к акции «Час Земли». Мы с Олегом Артемьевым выключили свет в модуле «Звезда» в знак неравнодушия к будущему нашей планеты. Включенными остались только компьютеры управления, без которых мы не можем обойтись», — написал Шкаплеров.

Minval.az