На территории Наримановского района Баку, около дома торжеств «Лаленде» произошла перестрелка.
Согласно информации интернет-сайта Olke.az, в результате инцидента погиб один человек.
Личность убитого устанавливается.
Minval.az
На территории Наримановского района Баку, около дома торжеств «Лаленде» произошла перестрелка.
Согласно информации интернет-сайта Olke.az, в результате инцидента погиб один человек.
Личность убитого устанавливается.
Minval.az
Дата: 2018/03/24 23:45
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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