24 марта в Баку в рамках международной кампании «Час Земли 2018» состоялось массовое мероприятие против климатических изменений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано совместно Общественным объединением IDEA, являющимся официальным координатором кампании по Азербайджану, Общественным объединением молодежного движения «Джаван» и Всемирным фондом дикой природы (WWF Азербайджан).

Собравшись в Приморском национальном парке, участники акции наблюдали за процессом отключения на час фасадного освещения больших зданий, расположенных в центральной части города. Молодежь, символически нажав на «красную кнопку», дала старт совместной акции. Затем она приняла участие в освещении с помощью свечей надписи «60+», являющейся символом кампании обратного отсчета, и велосипедном пробеге.

Во время акции «Час Земли 2018», в которой приняли участие около 400 молодых людей, большой интерес вызвали развлекательные флешмобы, выступления известных танцевальных групп, соответствующие концепции «Час Земли», конкурсы с призами, непрерывная музыка на протяжении мероприятия и другие сюрпризы.

«Час Земли», как самое крупное движение в мире, посвященное окружающей среде, мобилизует миллионы людей на то, чтобы остановить климатические изменения. Кампания «Час Земли», начавшаяся в 2007 году в австралийском городе Сидней просто как акция массового отключения освещения, была отмечена в 2017 году 187-ю странами. Кампания привела к ряду конкретных результатов, связанных с окружающей средой, в том числе повышению глобального просвещения в социальных сетях и активному участию людей в защите окружающей среды. В широкомасштабной акции, организованнойв нашей стране в рамках кампании«Час Земли»,10-летие которой было отмечено в прошлом годуОбщественным объединением IDEA, приняли участие более 300 молодых людей.

Общественное объединение IDEA, выступающее в качестве официального координатора международной кампании«Час Земли 2018»по Азербайджану, за присоединение ккампании «Час Земли», проводимой в этом году в нашей стране,выражает признательность Фонду Гейдара Алиева,Центру Гейдара Алиева,Министерству культуры и туризма, Исполнительной власти города Баку, Дому правительства,отелям «Hilton Baku»,«JW Marriott Absheron»,«Bulvar»,«Intourist»,торговому центру «Park Bulvar», Управлениюгосударственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, Управлению приморского бульвара, Бакинскому олимпийскому стадиону,«Baku Crystall Hall», Национальной гимнастической арене, центрам «ASAN xidmət» по всем регионам,Университету ADA и комплексу «Пламенные башни».

Учитывая серьезность угрозы климатических изменений, важность борьбы с ней для человечества, Общественное объединение IDEA призывает каждого внести вклад в решение этой проблемы, экономить электроэнергию и не допускать расточительства.

Minval.az