Азербайджан инвестирует 60 миллионов долларов в развитие железнодорожной грузовой станции Астара на западе иранской провинции Гилан. Об этом сказал вице-президент по эксплуатации и международным перевозкам «Иранских железных дорог» Хоссейн Ашури, сообщает агентство IRNA.

Во время инспекции проекта железной дороги Астара (Азербайджан) — Астара (Иран), Ашури отметил, что эксплуатация железнодорожного маршрута для перевозки грузов была передана Азербайджану на 15 лет.

Ашури также сказал, что данный участок железнодорожной дороги будет открыт в четверг в рамках визита президента Ирана в Азербайджан, и будет подписано соглашение в размере 500 миллионов долларов на реализацию проекта железной дороги Решт-Астара.

Железная дорога «Казвин-Решт-Астара (Иран) — Астара (Азербайджан)» является частью транспортного коридора «Север-Юг», который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

Minval.az