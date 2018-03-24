В лесополосе Лерикского и Шабранского районов вспыхнул пожар. Как сообщили АПА в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов, пожар вспыхнул сегодня около 19 часов вечера на высокогорном участке 19а лесничества Развандобанд Лерикского Предприятия по охране и восстановлению лесов.

С целью ликвидации огня на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники местных структур МЭПР и МЧС.

В тушении пожара возникли сложности ввиду труднодоступности местности и сильного ветра.

В настоящее время сотрудниками МЭПР и МЧС проводятся оперативные меры по тушению пожара, охватившего кустарник.

Отметим, что пожар также вспыхнул в лесополосе и муниципальном участке высокогорного села Чухурэземи Шабранского района.

Для тушения огня привлечены сотрудники МЭПР и МЧС.

В условиях сильного ветра принимаются оперативные меры по тушению пожара и предотвращению распространения его на другие территории.

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