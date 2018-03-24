Сегодня группа граждан и гражданских инициатив провела акцию протеста на центральных улицах Еревана с лозунгом «Отвергни Сержа». Как сообщает «Аравот», акция была направлена против возможного премьерства уходящего президента Армении Сержа Саргсяна.

В акции также приняли участие представители некоторых политических сил, в частности оппозиционного блока «Елк», партии «Наследие» и ряда неправительственных организаций.

Во время шествия его участники иногда перекрывали движение транспорта, в частности на улице Амиряна. Они около десяти минут проводили сидячую акцию протеста на площади Республики, а затем двинулись к улице Мелик-Адамян, где находится главный офис правящей Республиканской партии Армении (РПА), лидером которой является Серж Саргсян. Протестующие развесили на стенах офиса плакаты.

Во время всего шествия активистов полиция не сопровождала. Стражи порядка ненадолго приблизились к демонстрантам только тогда, когда те подошли к офису РПА, но никаких препятствий чинить не стали.

Бывший член партии «Наследие» Давид Санасарян и представляющий Transparency International Армен Григорян заявили, что сделают все возможное, чтобы посредством уличных акций не допустить избрание Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Шествие завершилось на площади Свободы. Следующая акция протеста запланирована на 9 апреля, когда завершается президентский срок Саргсяна.

Minval.az