В Диярбекире (Турция) зарегистрирован подземный толчок силой 4,1 балла.
Об этом информируют местные СМИ.
Землетрясение было зарегистрировано в 18:04 по местному времени. Очаг находился на глубине 12,48 км.
Minval.az
В Диярбекире (Турция) зарегистрирован подземный толчок силой 4,1 балла.
Об этом информируют местные СМИ.
Землетрясение было зарегистрировано в 18:04 по местному времени. Очаг находился на глубине 12,48 км.
Minval.az
Дата: 2018/03/24 20:30
Раздел: Мир
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