В Диярбекире (Турция) зарегистрирован подземный толчок силой 4,1 балла.

Об этом информируют местные СМИ.

Землетрясение было зарегистрировано в 18:04 по местному времени. Очаг находился на глубине 12,48 км.

Minval.az