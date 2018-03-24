В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи «Лотто Макс» в размере 12 миллионов долларов США. Об этом сообщили представители ассоциации «Атлантик-лоттери».

— Выпавшие номера — 7, 12, 15, 23, 35, 43 и 49. Бонус-число — 19, — уточнили организаторы.

Как известно, билет продан в провинции Онтарио. При этом, кому достался выигрышный билет пока не известно.

При этом уточняется, что традиционный «утешительный приз» в размере миллиона канадских долларов не достался никому. По правилам, чтобы получить приз нужно предоставить выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

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