Президент США Дональд Трамп готовится выслать из страны десятки российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, Трамп согласился с рекомендацией советников, решение о высылке, скорее всего, будет объявлено в понедельник. Собеседники подчеркнули, что решение Трампа пока не окончательно. Президент США готов действовать, но хочет быть уверен, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги против России до того, как это сделают США, уточняют собеседники.

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