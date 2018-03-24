Власти Пекина заранее объявили оранжевый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды.

Оранжевый уровень тревоги объявлен как минимум до вечера 28 марта. Чиновники бюро по охране окружающей среды рекомендуют сократить время пребывания на улице.

После начала действия предупреждения в городе запрещено запускать фейерверки и хлопушки, жарить мясо и другие продукты на огне на открытом воздухе.

В ведомстве также добавили, что жителям города с заболеваниями сердца и дыхательной системы рекомендуется сократить пребывание на улице до минимума.

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