Как передает «Азериспорт», из рядов сборной Азербайджана вывели защитника Эльвина Юнусзаде.

Причиной этого стало то, что Юнусзаде вместе с Аразом Абдуллаевым проспали, опоздав на предматчевую установку. Ввиду того, что у Абдуллаева подобный проступок случился впервые, а у Юнусзаде уже во второй раз, главный тренер Гурбан Гурбанов решил оставить последнего вне команды, которая завтра отправится в Анталью.

Отметим, что защитник уже нарушал дисциплинарные правила в прошлом году будучи в составе «Карабаха», который также тренирует Гурбанов. Тогда рулевой «скакунов» отстранил его на неделю из первой команды.

Minval.az