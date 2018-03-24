Ставшее с лёгкой руки международной ассоциации «АзИз» традицией празднование Новруз байрамы в Израиле превратилось в событие, которого с нетерпением ждут выходцы из Азербайджана по всей стране. Задолго до дня весеннего равноденствия бакинцы и бывшие жители других городов Азербайджана готовятся достойно, весело, а самое главное, «вкусно» отметить один из самых любимых праздников, шагнувших из прошлой в нынешнюю жизнь репатриантов.

Как сообщает «Тренд», в Кирьят Яме в ресторане «Дель Мар», которым владеет глава отделения «АзИз» города Кирьят Бялик Севин Ханукаев, на празднование любимого праздника собрались выходцы из Азербайджана, живущие в самых разных городах Израиля. Столы, накрытые азербайджанскими национальными блюдами и традиционными сладостями, были украшены азербайджанскими и израильскими флагами.

Вечер открыла одна из самых популярных певиц, уроженка Азербайджана Сарит Йосеф, которая, поприветствовав гостей на иврите, русском и азербайджанском языках, первым пригласила выступить мэра города Кирьят Ям Давида Эвен Цура. Давид Эвен Цур сказал, что поддерживает традицию выходцев из Азербайджана праздновать Новруз байрамы и рад присутствовать среди гостей такого замечательного торжества. Заместитель мэра города Кирьят Ям, уроженец Азербайджана Адам Амилов очень трогательно и душевно рассказал о том, каким ему помнится празднование Новруз байрамы в детстве. Адам Амилов поздравил жителей Кирьят Яма, а также всех присутствовавших с наступлением весны и пожелал им крепкого здоровья и процветания.

Заместитель мэра города Кирьят Бялика Нахум Рачевский горячо приветствовал всех гостей и рассказал о том, как в первые дни марта посетил с израильской делегацией азербайджанский город Исмаиллы, с которым был подписан договор о городах-побратимах и принял участие в праздновании Новруз байрамы на центральной площади города. В Кирьят Бялике проживает большое число уроженцев города Исмаиллы и Нахум Рачевский делает всё не только для того, чтобы им хорошо жилось на новой родине, но, и чтобы живя в Израиле, бывшие исмаиллинцы могли достойно хранить память о своих корнях.

Директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяна Сальман поздравила всех с праздником Новруз и рассказала о том, что делает ассоциация «АзИз» для сохранения связей и укрепления дружбы между народами Израиля и Азербайджана. Егяна Сальман горячо поблагодарила братьев Ханукаевых — Севина и Башира за предоставленную возможность отметить любимый праздник в их ресторане «Дель Мар».

От имени генерального директора ассоциации Израиль-Азербайджан Льва Спивака выступил член правления «АзИз» Шауль Симан-Тов. Поздравив всех с праздником, он рассказал вкратце о деятельности ассоциации «АзИз», которая включает подписание договоров о городах-побратимах между Израилем и Азербайджаном. Среди них Афула-Мингячевир, Тират-Кармель – Шамахы и Кирьят-Бялик – Исмаиллы. Всё это и другие многочисленные проекты ассоциации «АзИз», несомненно, работают на укрепление дружбы между Израилем и Азербайджаном.

Весь вечер на праздновании Новруз байрамы гости танцевали под азербайджанские народные мелодии и песни израильских и азербайджанских композиторов в исполнении талантливых певцов Сарит Йосеф и Томера Алиева.

Minval.az