В Дашкесанском районе сильный ветер оставил без света часть города.

Как сообщает Report, начавшийся с сегодняшнего утра сильный ветер создал некоторые проблемы в городе. В частности, в одной части города в результате выхода из строя электрокабелей была прекращена подача электроэнергии. Сорваны крыши некоторых домов и зданий.

В настоящее время соответствующие структуры осуществляют необходимые меры по устранению возникших проблем.

Отметим, что в результате возникшего короткого замыкания после соприкосновения электрокабелей, некоторые используемые гражданами в быту электрические оборудования и электронные приборы вышли из строя.

В настоящее время на территории района продолжается ветреная погода.

Minval.az