Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары к проведению новых антитеррористических операций в приграничных районах Сирии.

Выступая в провинции Самсун, глава государства отметил, что цели и тактика всех действующих игроков в Сирии хорошо известны жителям региона. «Именно поэтому население сирийских районов от Талль-Рыфата до Мюнбича, Талль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции, чья политика ассоциируются в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок», — констатировал Эрдоган, пообещав, что Анкара не оставит без ответа призывы жителей и этих районов Сирии.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что никто не вправе заявлять, что Турция захватывает Сирию. «Именно Запад в течении все истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора», — подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит «Анадолу».

Minval.az