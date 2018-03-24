Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Repot, на заседании, проведенном под председательством Мазахира Панахова, были рассмотрены обращения четырех организаций по поводу проведения ими экзит-поллов на президентских выборах, назначенных на 11 апреля.

Это Центр независимых исследований «Els», Мониторинговый центр «RƏY», Лига защиты трудовых прав граждан, Центр независимой консультации и помощи «За гражданское общество».

Данные организации прошли официальную регистрацию.

Как сообщает АПА, заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов сказал, что Лига защиты прав трудящихся совместно с американской компанией «Artur Finkelşteyn və Assosiasiya» проведут мониторинг в 40 избирательных округах, Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way» — в 118 избирательных округах, Независимый исследовательский центр «Els» и Мониторинговый центр «RƏY» — в 48 избирательных округах

Читайте также: «Еxit-poll» на выборах в Азербайджане хотят проводить 4 организации

Minval.az