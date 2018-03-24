Находясь в Тбилиси с двухдневным визитом, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал рамочный договор о сотрудничестве с Грузией, вновь подтвердил уважение территориальной целостности этой страны, несмотря на признание Москвой независимости бывших грузинских автономий и, по сути, осудил Россию за Абхазию, передает «Коммерсантъ».

По его словам, этот регион «превратили непонятно во что». При этом, будучи в Тбилиси, господин Лукашенко призвал наладить отношения между Грузией и Россией вопреки всем разногласиям и несовпадению позиций.

Александр Лукашенко на встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили выступил с громким заявлением об Абхазии. «Я как-то доезжал до Сухуми, и дальше у меня не получалось в советские времена», — пустился в воспоминания Александр Лукашенко. А после этого посетовал, что сейчас в Абхазию «никому невозможно приехать» и «прекрасный любимый край превратили непонятно во что».

В ходе нынешнего визита белорусского лидера в Тбилиси было подписано соглашение о безвизовых поездках. Между Грузией и Белоруссией и прежде действовал безвизовый режим, но на основе соглашения, оформленного в рамках СНГ еще в 1990-е годы. «Грузия тем самым пытается порвать последние нити, связывающие ее с пространством СНГ», — пояснил смысл новой инициативы эксперт информагентства GHN Ника Имнаишвили, отметив, что Александр Лукашенко «с таким подходом согласился, послав и свой сигнал Москве».

После подписания рамочного договора Георгий Маргвелашвили особо отметил, что документ «основан на уважении принципа территориальной целостности».

Александр Лукашенко же пообещал «помогать Грузии всем необходимым по мере надобности по первой просьбе». «Две тысячи километров, отделяющих Тбилиси от Минска, — это не так уж и много», — заявил глава белорусского государства. По его словам, «грузины должны знать, что у них есть надежная база в центре Европы, где находится Беларусь». В ответ президент Маргвелашвили пообещал гостю «поделиться преимуществами европейской интеграции».

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