Комментарии представителя МИД Армении день ото дня приобретают все более непрофессиональный характер. Об этом в субботу сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна о Сарсангском водохранилище.

«Его слова лишены каких-либо серьезных и обоснованных доводов и направлены на защиту политики Армении по сохранению статус-кво. Интересно, кого они пытаются обмануть своей обывательской политикой? Более чем очевидно, что только и только армянский народ», — отметил Гаджиев.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter, что Армения продолжает удерживать азербайджанские земли, включая территорию, где находится Сарсангское водохранилище, под оккупацией и проводит политику экологического терроризма и преднамеренного загрязнения рек.

«Необходимо осудить и остановить политику экологического терроризма Армении», — отметил он.

Напомним, что Сарсангское водохранилище было построено в 1976 году на реке Тертер на высоте 726 метров над уровнем моря. С 1992 года водохранилище находится под контролем армянских вооруженных сил. За более чем 20-летнюю армянскую оккупацию технические сооружения и оборудование Сарсангского водохранилища из-за отсутствия техобслуживания пришли в аварийное состояние. Вероятность разрушения водохранилища в результате неисправности, стихийного бедствия или диверсии крайне велика, и в настоящее время это представляет реальную угрозу для Азербайджана.

Minval.az