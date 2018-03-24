Четыре организации предоставили свои документы в ЦИК для проведения «exit-poll» на президентских выборах 11 апреля.

Как сообщает АПА, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

В ЦИК для проведения «exit-poll»обратилась независимый исследовательский центр «Els», мониторинговый центр «RƏY», Лига защиты прав трудящихся совместно с американской компанией «Artur Finkelşteyn və Assosiasiya», а также Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way».

Отметим, согласно «Правилам аккредитации организаций, проводящих «exit-poll» на выборах в Азербайджанской Республике», организации, желающие провести на выборах «exit-poll», должны предоставить в ЦИК документы для аккредитации минимум за 20 дней до дня выборов.

В связи с президентскими выборами 11 апреля, этот срок охватывает период до 22 марта.

ЦИК должна принять решение об аккредитациях организаций, обратившихся для проведения «exit-poll», за 10 дней до дня выборов, то есть до 1 апреля.

Minval.az