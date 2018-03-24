В Азербайджане началась печать избирательных бюллетеней для президентских выборов, которые пройдут 11 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, в целом запланирована подготовка 5,347 млн бюллетеней .

Отмечалось также, что бюллетени печатаются в издательстве Милли Меджлиса (парламента).

Согласно утвержденному ЦИК календарному плану основных действий и мер по подготовке и проведению президентских выборов в Азербайджане, печать избирательных бюллетеней должна быть завершена не менее чем за 10 дней до дня голосования, то есть до 1 апреля.

ЦИК должен предоставить бюллетени не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (до 6 апреля) в окружные избирательные комиссии. Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. до 8 апреля, окружные избирательные комиссии должны распределить бюллетени между участковыми избирательными комиссиями.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля. В стране насчитывается 5 млн 309 тысяч 434 избирателей. Согласно избирательному кодексу, количество бюллетеней должно быть на 3% больше количества избирателей.

Minval.az