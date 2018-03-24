На Южном Кавказе Россия продолжит держать Азербайджан и Армению в положении заложников. Полагаю, что здесь также Соединенные Штаты начнут по-иному проявлять свою политику, что может успокоить ситуацию в Карабахском регионе, но для этого потребуется политическая воля сторон.

Об этом в беседе с газетой «168 жам» сказал российский оппозиционный деятель Андрей Пионтковский, говоря о российской политике в Карабахе.

«Сами конфликтующие стороны также воспользовались неразрешенностью конфликтной ситуации и решили внутриполитические проблемы, не пытаясь ограничить влияние России, которое на самом деле было сильным.

Армения сама себя поставила в безвыходное положение, сориентировав 100% своей внешней политикой на Россию, что в аналогичном объеме не сделала ни одна страна-член ЕАЭС», — продолжил политолог.

«То есть, здесь есть также политическая задача Армении, хотя делаются попытки наладить какое-то сотрудничество с Западом, который, которое помимо реформ, может стать хорошим инструментом для переговоров с Россией», — резюмирует Пионтковский.

Minval.az