Как стало известно из хорошо информированных источников, в составе Правительства Армении, которое сформируется после 9 апреля, ожидаются примечательные изменения. Об этом пишет газета «Жоховурд».

«В частности, министр обороны Армении Виген Саркисян распрощается со своей должностью, заняв пост главы МИД страны.

Согласно сведениям интернет-издания News.am, в вопросе перевода Саркисяна на новую должность серьезную роль сыграло недовольство высокопоставленного военного аппарата МО, которое они периодически высказывали во время встреч с Сержем Саргсяном.

Minval.az