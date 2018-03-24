Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 106 раз.

Согласно информации Минобороны АР, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби и Агбулаг Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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