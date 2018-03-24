Сегодня в Берлине пройдет двенадцатый тур турнира претендентов по шахматам, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает «Азериспорт», в очередной игровой день наш соотечественник встречается с Динг Лиреном. Шах идет на втором месте, тогда как дебютант турнира расположился в середине таблицы, сведя все свои партии вничью.

Двенадцатый тур турнира претендентов:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Динг Лирен (Китай)

Сергей Карякин (Россия) – Фабиано Каруана (США)

Александр Грищук (Россия) – Левон Аронян (Армения)

Владимир Крамник (Россия) — Уэсли Со (США)

Турнирная таблица: Каруана — 7 очков, Мамедъяров — 6,5, Карякин, Грищук — по 6, Динг Лирен — по 5,5, Крамник — 5, Со — 4,5, Аронян — 3,5.

Minval.az