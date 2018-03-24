Во всем мире идет борьба за права женщин, в каких-то успешно, в других — не очень. Издание «Интересно знать» рассказывает о 5 странах, в которых лучше не рождаться женщиной.

1. Афганистан

Исламистcкое движение Талибан, которое зародилось в Афганистане в 1994 году и фактически контролировало большую часть государства с 1996 по 2001 год, всего за 5 лет сумело организовать на территории страны настоящий ад для женщин. По словам самих талибов это делалось ради «сохранения достоинства и целомудрия женщин».

В 2002 году режим талибов был ликвидирован, а права женщин прописаны в Конституции,но де-факто женщин все еще угнетают. 9 из 10 жительниц Афганистана подвергались физическому и сексуальному насилию. Средняя продолжительность жизни женщин — 44 года. 85% рожениц не получают медицинской помощи, поэтому Афганистан занимает первое место в мире по количеству младенческих смертей.

2. Демократическая Республика Конго

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин назвал это государство«мировой столицей изнасилований». В год примерно 400 000 женщин подвергаются сексуальному насилию. То есть — 45 каждый час. Только вдумайтесь в это число. После Великой Африканской войны банды не перестали нападать на женщин и похищать их. Средняя продолжительность жизни женщин в ДРК — всего 57 лет.

3. Непал

Женщинам приходится вступать в партизанские отряды, чтобы защитить себя и свои жилища. Из-за голодания многие дети умирают еще в детстве. Среди непальцев также распространена продажа девочек до их совершеннолетия и ранние браки.

4. Мали

В этой стране девочки подвергаются болезненной процедуре обрезания половых органов. Распространены ранние браки и роды, которые часто заканчиваются смертью девушки. Девочек насильно выдают замуж за мужчин намного старше их.

5. Сомали

95% девочек в Сомали становятся жертвами изнасилований в возрасте от 4 до 11 лет. 98% девочек подвергаются процедуре женского обрезания. При этом калечащие операции проводятся в антисанитарных условиях, поэтому девочки часто умирают или остаются инвалидами.

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