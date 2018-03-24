Стамбул — это город, который влюбляет в себя сразу и навсегда. Если вы решили посетить его в первый раз, то фотохудожник и дизайнер Екатерина Шеви предлагает список того, что необходимо сделать любому туристу.

1. Посетить Голубую мечеть

Мечеть была построена в начале 17 века, напротив собора Святой Софии. В ней сочетаются Византайские и Османские архитектурные традиции и нетипичное оформлении интерьера голубой мозайкой



2. Купить сувениры на Гранд-базаре

Построенный на месте старого византийского рынка через несколько лет после османского завоевания, он является одним из крупнейших рынков на планете. Базар — это 58 улиц и 4000 магазинов.



3. Подняться на смотровую площадку Галатской башни

Башня Галата исторически известна только тем, что там много туристов и она видна практически отовсюду. Она здесь, как Эйфелева, в Париже- ориентир и компас, «вдруг, откуда не возьмись», из-за каждой стены появляется.



Оттуда — весь город и Босфор- как на ладони



4. Посетить сердце Османской империи — Дворец Топкапы

Построенный по приказу Султана Мехмеда II в 1459 году, этот дворец сочетает в себе прекрасные сады и комплекс зданий, в котором сегодня проходят выставки предметов и произведений искусства имперских веков.



Отсюда открывается великолепный вид на пролив Босфор.



5. Прогуляться по улице Истикляль

Это самая известная улица Стамбула. Начинается у площади Таксим, заканчивается у стен галатской башни. Именно в таком направлении будете идти сверху вниз. Улица которая никогда не спит! И по ней ездит милый исторический трамвайчик «Nostalgik»



6. Посетить Собор Святой Софии

Айя-София крупнейший и древнейший шедевр мировой архитектуры. Почти тысячу лет Айя-София была центром православного христианского мира и Византии. Тут венчались на царство императоры, праздновали военные победы. Для того, чтобы действительно величие и великолепие здания необходимо увидеть его изнутри.



7. Совершить круиз по Босфору

Ни одно путешествие не будет полным без пересечения Босфора и посещением Азиатского берега.

Проводники в приключения — паромы. Они же — Босфорские маршрутки.



Исследуйте тихий район Ускюдар и легендарную девичью башню, расположенную на острове.



8. Гастрономический тур

Вы будете избалованы разнообразием блюл морской и турецкой кухни в Стамбуле! Она замечательна везде- и в модных ресторанах и в уличных киосках.



9. Прогуляться по рыбному рынку

Рыба там всегда свежая, зазывалы — громкие, продавцы дружелюбные, с удовольствием фотографируются и просят сфотографировать их.

Так же возле рыбных рынков- всегда есть кафе, где недорого можно позавтракать- пообедать-поужинать свежей рыбкой или еще какими морскими жителями..



10. Посетить подземный дворец-водохранилище «Цистерна Базилика»

…и взглянуть в глаза Медузе Горгоне.

Самая загадочная и таинственная достопримечательность в старинном городе на Босфоре



11. Фотографировать котиков )))

Коты — священные животные Стамбула.

Пасутся везде, всегда и считают себя хозяевами города. За что местные жители их холят и лелеят



А в целом- Стамбул — город потрясающий. Где-то противоречивый и загадочный, но совершенно запоминающийся. Взаимосвязь времен, культур и эпох тут чувствуется наиболее сильно и стихийно. Он никого не оставит равнодушным!

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