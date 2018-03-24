Стамбул — это город, который влюбляет в себя сразу и навсегда. Если вы решили посетить его в первый раз, то фотохудожник и дизайнер Екатерина Шеви предлагает список того, что необходимо сделать любому туристу.
1. Посетить Голубую мечеть
Мечеть была построена в начале 17 века, напротив собора Святой Софии. В ней сочетаются Византайские и Османские архитектурные традиции и нетипичное оформлении интерьера голубой мозайкой
2. Купить сувениры на Гранд-базаре
Построенный на месте старого византийского рынка через несколько лет после османского завоевания, он является одним из крупнейших рынков на планете. Базар — это 58 улиц и 4000 магазинов.
3. Подняться на смотровую площадку Галатской башни
Башня Галата исторически известна только тем, что там много туристов и она видна практически отовсюду. Она здесь, как Эйфелева, в Париже- ориентир и компас, «вдруг, откуда не возьмись», из-за каждой стены появляется.
Оттуда — весь город и Босфор- как на ладони
4. Посетить сердце Османской империи — Дворец Топкапы
Построенный по приказу Султана Мехмеда II в 1459 году, этот дворец сочетает в себе прекрасные сады и комплекс зданий, в котором сегодня проходят выставки предметов и произведений искусства имперских веков.
Отсюда открывается великолепный вид на пролив Босфор.
5. Прогуляться по улице Истикляль
Это самая известная улица Стамбула. Начинается у площади Таксим, заканчивается у стен галатской башни. Именно в таком направлении будете идти сверху вниз. Улица которая никогда не спит! И по ней ездит милый исторический трамвайчик «Nostalgik»
6. Посетить Собор Святой Софии
Айя-София крупнейший и древнейший шедевр мировой архитектуры. Почти тысячу лет Айя-София была центром православного христианского мира и Византии. Тут венчались на царство императоры, праздновали военные победы. Для того, чтобы действительно величие и великолепие здания необходимо увидеть его изнутри.
7. Совершить круиз по Босфору
Ни одно путешествие не будет полным без пересечения Босфора и посещением Азиатского берега.
Проводники в приключения — паромы. Они же — Босфорские маршрутки.
Исследуйте тихий район Ускюдар и легендарную девичью башню, расположенную на острове.
8. Гастрономический тур
Вы будете избалованы разнообразием блюл морской и турецкой кухни в Стамбуле! Она замечательна везде- и в модных ресторанах и в уличных киосках.
9. Прогуляться по рыбному рынку
Рыба там всегда свежая, зазывалы — громкие, продавцы дружелюбные, с удовольствием фотографируются и просят сфотографировать их.
Так же возле рыбных рынков- всегда есть кафе, где недорого можно позавтракать- пообедать-поужинать свежей рыбкой или еще какими морскими жителями..
10. Посетить подземный дворец-водохранилище «Цистерна Базилика»
…и взглянуть в глаза Медузе Горгоне.
Самая загадочная и таинственная достопримечательность в старинном городе на Босфоре
11. Фотографировать котиков )))
Коты — священные животные Стамбула.
Пасутся везде, всегда и считают себя хозяевами города. За что местные жители их холят и лелеят
А в целом- Стамбул — город потрясающий. Где-то противоречивый и загадочный, но совершенно запоминающийся. Взаимосвязь времен, культур и эпох тут чувствуется наиболее сильно и стихийно. Он никого не оставит равнодушным!
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