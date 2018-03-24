На эшелоне, где летят реактивные самолеты, температура составляет около -50 °C. Разница температуры с аэропортом доходит до 80 °C.

Если бы пространство между двойными стеклами иллюминатора было герметичным, давление воздуха в нем менялось бы на треть атмосферы. Это создавало бы большую нагрузку на стекло. Его приходилось бы делать более толстым и тяжелым. Как отмечает «Вокруг света», отверстия позволяют давлению в иллюминаторах выравниваться с давлением в салоне, а потери тепла из-за них незначительные.

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