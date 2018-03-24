Россия приложит максимум усилий к дестабилизации ситуации в Украине за счет таких как Надежда Савченко, чтобы «развалить» страну до августа 2018-го, а прямая агрессия Москвы возможна лишь после окончания чемпионата мира по футболу. Такой прогноз сделал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью Лига.net.

Эксперт отметил, что идея о введении миротворцев ООН на Донбасс выглядит бесперспективной. Москва никогда не пойдет на этот шаг, поскольку заинтересована в том, чтобы удержать Украину в своей орбите. Потому конфликт будет продолжаться.

«Идея с миротворцами была мертворожденной с самого начала», — объяснил Фельгенгауэр.

Кстати, ранее глава МИД Украины П. Климкин признал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился с тем, что кремлевский проект резолюции по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс (на линии разграничения) является несостоятельным и ведет в тупик. При этом, хотя в Европе и США настаивают на украинском варианте, в России его категорически отвергают.

Вернее, ставят совершенно неприемлемое условие — договариваться непосредственно с главарями террористических ДНР и ЛНР. А если с ними договариваться, то это будет не просто их легитимизация. Это убивает смысл введения миротворцев, что должно привести как раз к ликвидации «республик». Если же с ними договариваться, то естественно главари ЛДНР не согласятся на уход в небытие.

Павел Фельгенгауэр еще сказал о другом. По его мнению, Путин может попытаться обострить ситуацию на Донбассе, если «Украина к августу сама не развалится» и если не удастся договориться с президентом США Д. Трампом о «протекции» над Украиной.

Что касается августа 2018-го, то эксперт считает, что «тогда все может быть». Пока ставка Кремля делается на внутренние конфликты, Савченко и прочих. Сам же он считает, что нельзя утверждать, что «надежды Москвы на внутренний коллапс в Украине – абсолютно беспочвенны». Но для России сейчас не время для полномасштабной войны, оно потеряно.

Minval.az