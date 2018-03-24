Оперативники экономической полиции 2 дня изымали в трех автосалонах Петербурга все отечественные машины и иномарки. Это началось после масштабных обысков, задержаний и арестов по делу о преступном сообществе в автосалонах города.

По сведениям «Фонтанки», в пятницу, 23 марта, около 16:00 оперативники «потребительского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили мероприятия с изъятием и транспортировкой автомобилей из трех автосалонов. В работах участвовали более 50 эвакуаторов и два автовоза.

Машины экономкласса брендов Hyundai, Nissan, Volkswagen китайского и российского производства вывозили в течение 2 дней. Всего было вывезено 315 машин.

Ранее стало известно, что 20 марта в Петербурге прошло 70 обысков и были задержаны десятки фигурантов. Главное следственное управление ГУ МВД возбудило уголовное дело по организации преступного сообщества при продажах автомобилей в автосалонах. К 23 марта по делу арестованы 16 человек, в том числе предполагаемый организатор, фактический владелец автосалонов 29-летний гражданин Азербайджана Орхан Фарзалиев.

Minval.az