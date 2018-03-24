Азербайджанский «гонщик» пытался удрать от смоленских пограничников на большегрузе. Иностранец понимал, что стражи порядка не пропустят на территорию РФ 4,5 тонн яблок без документов.

Водитель грузовика проигнорировал требования пограничников остановиться для стандартной проверки и попытался «проскочить». Рванувший вслед за ним наряд вынужден был лавировать между рядов машин на огромной скорости. Погоня закончилась, когда азербайджанец пересек границу Республики Беларусь, где его уже ждали местные пограничники. Об этом пишет издание Readovka

Как выяснилось впоследствии, мужчина пытался незаконно ввезти в Россию 4,5 тон яблок. За это мужчину приговорили к 7 суток ареста.

Это было уже не первое правонарушение иностранца. В настоящий момент решается вопрос о выдворении мужчины с территории страны.

Minval.az