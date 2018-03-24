Бывший президент СССР Михаил Горбачёв считает, что телефонный разговор лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа — это луч надежды.

— Мы потеряли 2017 год, не было диалога. Сейчас надо навёрстывать упущенное. Может быть, это луч надежды. Призываю всех это поддержать, — приводит слова Горбачёва РИА «Новости».

Экс-президент СССР добавил, что внимательно изучил тематику разговора двух лидеров, в ходе которого обсуждались Сирия, КНДР, Украина и отношения стран.

— Но главное, на что я обратил внимание: начинается подготовка встречи на высшем уровне, причём, вероятно, полноформатной, а не «на полях», — подытожил Горбачёв.

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