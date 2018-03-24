Внешнеторговое украинское предприятие Спецтехноэкспорт в 2017 году продало военную продукцию на 120 млн долларов. Большинство сделок касались экспорта современных вооружений и техники украинского производства на потребности иностранных партнеров, сообщает издание «Белорусские новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Половину внешнеторгового оборота предприятий составляет экспорт оборонной продукции в Индию — на 65 млн долларов. Кроме того, предприятие активизировало сотрудничество с такими странами как Индонезия, Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Азербайджан, Турция и Грузия.

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