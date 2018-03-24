В Иркутске задержали гастарбайтера, который на железнодорожных тупиках похищал из грузовых вагонов все, что мог унести. По данным следствия гражданин Азербайджана, на протяжении многих лет приезжает в Иркутскую область на заработки. Но в этот раз с работой не сложилось, поэтому мужчина решил заработать другим способом.

В пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте изданию Newirkutsk сообщили, что подозреваемый подъезжал к месту совершения преступления на машине. С помощью ножниц по металлу вскрывал контейнеры и похищал товаро-материальные ценности. В общей сложности он украл товаров на сумму более полумиллиона рублей.

Minval.az