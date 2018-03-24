Число трудовых мигрантов, переехавших из Армении в Россию за 2017 год, составило 230 тыс. человек.

Как передает news.am, по данным Государственной миграционной службы, за последние 3 года больше всего трудовых мигрантов из Армении в Россию прибыло в 2015 году – 264 тыс. человек, в 2016 году – 209 тыс. человек.

Больше всего трудовых мигрантов, прибывших из стран Евразийского экономического союза в Россию за 2017 год, пришлось на Киргизию (376 тыс. человек), меньше всего – Казахстан (88 тыс. человек).

Minval.az