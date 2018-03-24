Эррол Маск, 72-летний отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, воспитывает ребенка от своей же 30-летней падчерицы Яны Безуиденхут, передает Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

По данным газеты, Маск-старший четверть века назад женился на Хайде Безуиденхут. Тогда его падчерице — и будущей девушке — было четыре года.

Спустя 18 лет брака чета развелась, а позднее Эррол Маск начал встречаться с Яной. Десять месяцев назад у них родился мальчик.

Как сообщается, Илон Маск пришел в бешенство, когда узнал, что у его отца и сводной сестры появился ребенок. С тех пор он прекратил общение с отцом.

Издание отмечает, что основатель Tesla называл своего отца человеком, который совершил «почти все зло, которое можно представить».

В интервью Daily Mail Эррол Маск признался, что не знает, почему разозлился его сын. В беседе с изданием он также подтвердил, что у него есть сын от Яны Безуиденхут, однако не стал уточнять, что она его падчерица.

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