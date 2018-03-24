Власти Латвии планируют выдворить из страны одного или нескольких сотрудников посольства России из-за ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис, передает РИА Новости.

«Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля. Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства РФ», — сообщил Егерманис.

Подробную информацию о высылке будет предоставлена властями страны в понедельник, 26 марта.

Minval.az