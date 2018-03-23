Бизнесмен французско-ливанского происхождения Зиад Такиеддин, ранее рассказавший, что лично перевозил из Ливии деньги на финансирование президентской кампании Николя Саркози 2007 года, поделился новыми подробностями о встречах с экс-президентом Франции.

Как передает РИА Новости, ранее Саркози заявил, что рассказы Такиеддина о встречах с ним являются вымыслом и что виделись они всего дважды, причем оба раза — до 2004 года. Свои слова бывший глава государства подтвердил комментарием о том, что в дни, когда встречи в столице Франции якобы имели место, Саркози находится в рабочих поездках.

«Он был там, я с ним встречался. Он взял чемодан, отставил в сторону, даже не захотел пересчитать (деньги)», — приводит слова Такиеддина портал France Info.

Для того, чтоб доказать свою правоту, бизнесмен готов даже описать помещение, в котором проходила встреча — служебную квартиру Саркози, тогда занимавшего пост главы МВД, в здании министерства.

«Он обманщик. Я встречался с ним в его квартире, дважды. Я встречался с ним в Ливии один раз, и затем второй, в присутствии (главы кабинета Клода) Геана. Есть и свидетели, которые присутствовали при встречах», — рассказал Такиеддин.

Вечером в среду, после 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.

В настоящий момент Саркози находится под судебным контролем, который предусматривает запрет на общение с рядом фигурантов этого дела, в том числе — с Такиеддином, и невозможность посещения ряда стран, в том числе Ливии. В среду адвокат Саркози заявил, что намерен опротестовать ограничения, которые наложены судом на Саркози, и отстаивать невиновность бывшего президента Франции.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

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