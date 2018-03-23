Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о трех погибших и 16 раненых в результате серии атак на юге страны.

Как передает ТАСС, он выступил с сообщением для прессы по итогам заседания кризисного центра в МВД.

«Нападавший убил троих и ранил еще шестнадцать человек», — сказал Макрон. Двое из них, как сообщил президент, «находятся в тяжелом состоянии».

Глава государства заявил, что расценивает произошедшее как «исламистскую террористическую атаку». «Наша страна подверглась сегодня исламистской террористической атаке в Каркасоне и Требе», — сказал президент.

Он подтвердил, что нападавший был ликвидирован во время штурма супермаркета, посетителей которого он взял в заложники. «Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)», — отметил Макрон. Президент подчеркнул, что расследование должно дать ответы на вопросы о том, когда и при каких обстоятельствах нападавший стал экстремистом, и где он приобрел оружие.

23 мата в Каркасоне и Требе 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим совершил серию нападений. В результате атак трое человек погибли. Террорист был ликвидирован. По словам главы МВД Франции, преступник действовал в одиночку. Мужчина был известен правоохранительным органам, в частности он занимался наркоторговлей, однако информации о том, что он состоял в кругах радикальных исламистов, у МВД не было. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя группировка ИГ.

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