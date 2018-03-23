Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свой очередной матч.

Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в рамках товарищеского матча приняли сборную Беларуси.

Матч завершился победой гостей со счётом 1:0. Неудачные действия в обороне привели к тому, что мяч оказался у Стасевича. Тот пробил, и мяч от Медведева влетел в ворота.

Это был первый домашний матч сборной под руководством 46-летнего специалиста. Прошедшая 30 января встреча с Молдовой завершилась ничьей.

Очередную встречу сборная Азербайджана проведет 27 марта в Анталье против Македонии.

«Игра была хорошей. Главный тренер Гурбан Гурбанов провел команду через испытание. Многие из состава являются новыми игроками «.

Об этом сказал президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, оценивая товарищеский матч между сборными Азербайджана и Беларуси.

Р.Абдуллаев сказал, что он остался недоволен поражением нашей сборной со счётом 0:1: «Правда, это неофициальный матч. Но кто останется доволен поражением?».

В свою очередь президент АФФА так отреагировал на возможный матч нашей сборной с Арменией на финальном этапе Лиги наций:

«Пока об этом рано говорить. Дойдем в финал, а потом поговорим. Как говорится, сначала перейди арык, а потом кричи: «Молодец!».

Minval.az