Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке, сообщает Variety.

Как передает Газета.ру, кроме того, отменены утренние пресс-показы фильмов перед их вечерними премьерами. Таким образом, критики и журналисты увидят ленты в то же время, что и гости.

Пресс-показы для фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня. На дневных показах по-прежнему будут присутствовать и профессионалы, и пресса, и другие гости.

Официальная программа фестиваля будет объявлена 12 апреля.

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