Сегодня проходят партии 11-го тура турнира претендентов в Берлине.

Как сообщает 1news.az, Шахрияр Мамедъяров играл черными против Уэсли Со, с которым сыграл вничью в первом круге.

Партия протекала достаточно быстро, но на 41-ом ходу шахматисты согласились на ничью. Остальные партии отчетного тура пока продолжаются. Лидер турнира Фабиано Каруана играет белыми с Владимиром Крамником.

После 11-ти туров у Шаха 6,5 очков. Завтра Шахрияр белыми сыграет с Дин Лижэном, который пока все партии турнира свел вничью.

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