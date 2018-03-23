В Саатлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и 2 получили ранения.

Как передает Report, ДТП произошло на территории села Гаралар, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля.

Одним из пострадавших является житель Имишлинского района Рафиев Рашад Чингиз оглы 1970 г. р. В настоящее время уточняются личности погибших и других раненых.

По предварительным данным, погибшими являются жители села Ялавадж Имишлинского района. В настоящее время спасателями ведется работа по извлечению водителя из грузовика «Shacman».

По факту ведется расследование.

Minval.az