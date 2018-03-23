В Саатлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и 2 получили ранения.
Как передает Report, ДТП произошло на территории села Гаралар, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля.
Одним из пострадавших является житель Имишлинского района Рафиев Рашад Чингиз оглы 1970 г. р. В настоящее время уточняются личности погибших и других раненых.
По предварительным данным, погибшими являются жители села Ялавадж Имишлинского района. В настоящее время спасателями ведется работа по извлечению водителя из грузовика «Shacman».
По факту ведется расследование.
Minval.az