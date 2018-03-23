Министерство финансов США ввело санкции в отношении 10 граждан Ирана за причастность к кибератакам.

Как свидетельствуют опубликованные в пятницу на сайте ведомства документы, их имена были внесены в санкционные списки, в которые включаются лица, причастные, по мнению Вашингтона, к вредоносной деятельности в киберпространстве, передает ТАСС.

Санкции, в частности, теперь действуют в отношении Бехзада Месри. В ноябре 2017 года прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила ему обвинения во взломе серверов американской кабельной телесети HBO. Власти утверждают, что он проник в ее компьютерные системы, похитив электронные файлы, содержавшие не вышедшие на тот момент в эфир эпизоды таких сериалов, как «Двойка» (The Deuce, 2017 год) и «Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm, с 2000 года по настоящее время), а также информацию о сюжетах нескольких серий «Игры престолов» (Game of Thrones, с 2011 года по настоящее время).

Кроме того в список добавлена и базирующая в Иране компания «Институт Мабна» (Mabna Institute). В Минфине уверяют, что она несет ответственность за кражу персональных данных. Правительство Ирана якобы привлекает эту организацию для проведения кибератак. Большинство иранцев, попавших под санкции, связаны с ней.

Власти США предъявили обвинения девяти иранцам за кибератаки на 320 университетов в 22 государствах, ущерб от этих действий якобы составил порядка $3,4 млрд. Об этом заявил в пятницу первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн на пресс-конференции в Вашингтоне.

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