В Масаллинском районе в результате вооруженного инцидента один человек получил тяжелые ранения.

Как передает Report, житель села Гызлавар Агаев Агаддин Нуру оглы 1953 г.р. был доставлен в Центральную больницу Масаллинского района с огнестрельными ранениями.

Во время хирургической операции из его тела были извлечены 4 пули.

Сообщается, что инцидент произошел на почве конфликта. Отмечается, что пострадавший был в раздоре с некоторыми лицами в России и по этой причине сбежал в Азербайджан.

Однако, эти лица, преследуя его, застрелили в Масаллы.

По факту ведется расследование.