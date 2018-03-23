За 2017 год личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его команда проводили мониторинговые тренинги, обеспечивая тем самым постоянный анализ ситуации в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Как передает Тренд, об этом говорится в отчете ОБСЕ по итогам 2017 года, обнародованного в пятницу.

«Офис Каспшика активно содействовал работе действующего председателя ОБСЕ и сопредседателей Минской группы по продвижению мирного процесса и обеспечению незамедлительного реагирования на любые вспышки насилия. В 2017 году Каспшик с согласия сторон конфликта продолжил поиск путей для продвижения дальнейших мер по укреплению доверия», — говорится в отчете.

Кроме того, в отчете отмечается, что при поддержке сторон посол Каспшик и его команда в прошлом году провели 24 мониторинга; шесть из них были проведены на армяно-азербайджанской границе и 18 — на линии соприкосновения. Эти мероприятия также позволили представителям Группы планирования высокого уровня ОБСЕ четыре раза посетить этот регион, говорится в отчете организации.

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