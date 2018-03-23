Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи со строительством Олимпийского спортивного комплекса в Бейлаганском районе.

Как сообщается на сайте главы государства, согласно распоряжению, в целях подготовки проектно-сметной документации и строительства в Бейлаганском районе Олимпийского спортивного комплекса из госбюджета министерству спорта и молодежи будет выделено 16,5 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов — обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az