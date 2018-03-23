Набирающий силу антироссийский напор в Армении подошел к роковой черте, после которой недолго и до холодной войны. Трудно представить, но бывает и такое, когда вассал восстает против сюзерена, да еще и с невиданными претензиями, начисто перечеркивая все то полезное, что было сделано ради опекаемого.

Говорят неблагодарность это черта великих и сильных, однако то, как себя ведет Армения со своим опекуном, начисто перечеркивает смысл общепринятого суждения. Жалкие и нерадивые тоже иной раз расплачиваются злом за добро.

Не заметить этого невозможно, как и нельзя не видеть, как сразу после выборов президента в РФ стиль отзывов и комментариев, касающихся победы Владимира Путина, покрылся подчеркнуто язвительным и пренебрежительным окрасом. Понятно, что ориентированные на Запад политические силы все предыдущее время не бездействовали и настойчиво наращивали черный пиар ради дискредитации образа Москвы в глазах массы. На что это было рассчитано и для чего это важно?

По факту политическое поле Армении поредело, и на нем осталось два лагеря – те, кто будто бы поддерживает союзничество с Россией, и те, кто открещивается от северного соседа ради преференций, щедро обещаемых Америкой и Европой.

На сером фоне на всех парах активизируется армянское лобби России, которое, словно не замечая желчи, изрыгаемой Ереваном в адрес путиновской команды, пытается облагородить обозначившийся недружественный фон весьма странным маневром. Видя, как из Еревана разлетаются мощные потоки критики и проклятий в адрес Кремля, московские лоббисты представляют дело таким образом, мол, в ближневосточной партии у Москвы есть большой и еще не задействованный резерв. Под ним имеется в виду Армения, которая, будто бы, может сослужить добрую службу для упрочения российских позиций в одном из самых непредсказуемых регионов мира.

То, ради чего изо всех стараются армянские лоббисты России, больше смахивает на политический анекдот. Интересно знать, как может помочь страна, которая никак не может обосновать свои права на политический суверенитет, без устали ищет покровителей и спонсоров, обивает пороги ради подачек, чтобы прокормить незаконнорожденное карабахское образование?

Известно, что на Ближнем Востоке идет сложный многоуровневый процесс, в котором выдерживают нагрузку только субъекты, располагающие солидным потенциалом и запасом прочности. К тому же, те, кто рассуждает об Армении в качестве страны, имеющей сколь-нибудь веское отношение к региону, преимущественно населенному мусульманами, не возьмут в толк очевидные истины. Армения, как государственное образование, не тянет на полноценность, чтобы отыграть сколь-нибудь серьезную партию.

Во-первых, исламское сообщество воспринимает ее, как агрессора, отказывающегося освободить незаконно занятые азербайджанские территории. Во-вторых, субъект, позиционирующий в качестве фактора, производящего очевидные риски, не может позволить себе истратить последний ресурс в чужой войне. Наконец, в-третьих, всему свету доподлинно известно внешнеполитическое кредо страны, которая добровольно смирилась с амплуа сателлита. Коль так, какие геополитические инновации сможет привнести в сложную композицию Ближнего Востока страна, не сумевшая найти свое место в международной системе координат?

Армения является страной, на теле которой явно просматриваются фундаментальные дефекты, не позволяющие ей выпрямиться и обратить на себя внимание. Ее все время заносит из-за непомерно высоких амбиций. Вместо того, чтобы думать и действовать над решением фундаментальных задач самореализации, она наводит фокус на агрессию против соседей, выставляя все новые территориальные претензии. От того и тянет ее к катастрофе.

То, что она сегодня в тупике, это еще не предел плохого. Она имеет все шансы, чтобы съехать в более критическое состояние. И парадоксом тут выступает высокомерие политической элиты, которая ищет первопричины своих невзгод в России, других странах, которые были настроены подставить ей плечо.

Ныне, когда в России отшумели выборы главы государства, из Еревана все громче слышны обвинения в адрес союзника в желании осуществлять «империалистическую внешнюю политику». Эти обвинения звучат в адрес страны, благодаря которой Армения пока еще существует и пользуется целым набором преференций. Антироссийскую истерию разводят не только прозападные круги и подконтрольные им СМИ, но и провластные силы, формируя атмосферу русофобии среди общественно активных граждан.

Страна, заметно откатившая назад ввиду неумения решить блок социально-экономических проблем, видит источник своих бед опять же в России, полагая, будто Кремль недостаточно внимателен к форпосту. В реалиях отсутствие самодисциплины, инициативы и внятной антикризисной программы и есть причина системных неурядиц. Но армянской политической элите слабо сознаться в собственной беспомощности.

В лице России вынашивается образ врага, который не только не оправдывает надежды, но и занимает, мягко говоря, двоякую позицию в фундаментальной для Армении проблеме Нагорного Карабаха. В стране, где все от мала до велика прекрасно разбираются в премудростях серьезной политики, в лице Москвы все видят чужеродный элемент, от которого идут все трудности и беды. Она, как считают армяне, непростительно нарушила баланс в армяно-азербайджанском противостоянии в пользу Баку. Озабоченность в связи с продажей оружия Баку переросла в опасный синдром, из-за которого и нагоняется градус ненависти. Но только в этом ли причина сложностей?

Нарастание враждебных оборотов ничего конструктивного не сулит. То, что артикулируют армяне, похоже на то, что Москва для Еревана перестает быть союзником. Отрицательная комплиментарность проявляется во всем. Напрашиваются логичный вопрос – фонтанирующая эволюция антироссийских настроений это результат геополитической безграмотности части московской элиты, или же следствие некомпетентного суверенитета Армении?

Тофик Аббасов

Minval.az