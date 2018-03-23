В Артемовском районе Луганской области Украины армяне напали на азербайджанского бизнесмена и сильно избили мужчину.

Как сообщает Report, 20 марта на находившегося в своем автомобиле уроженца Агдамского района Саламова Мурвета Гулу оглу 1975 г.р. напали армяне.

Граждане Украины Карен и Григор сначала искорежили автомобиль азербайджанского бизнесмена, а затем сильно избили его самого.

Армяне сбежали с места происшествия. Отмечается, что члены местной мафии — Карен и Григор до этого неоднократно угрожали М.Саламову.

Получивший тяжелые травмы предприниматель помещен в одну из районных больниц, его состояние тяжелое.

Minval.az