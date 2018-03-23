Популярная в Турции певица и актриса Зухал Олджай приговорена к 10 месяцам тюремного заключения за публичное оскорбление турецкого президента Тайипа Эрдогана.

Как сообщил телеканал Haber Turk, соответствующее решение накануне вынес 46-й Суд Стамбула. В обвинительном заключении отмечается, что 5 августа 2016 года во время концерта в Стамбуле Олджай изменила текст своей песни и вставила в куплет имя турецкого лидера. В результате она спела зрителям: «Реджеп Тайип Эрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете — это был сон». При этом упоминание имени главы Турции она сопроводила неприличным жестом.

В свою очередь 60-летняя Олджай отрицала в суде предъявленные обвинения. Она заявила, что использовала в песне фамилию Эрдогана, поскольку она укладывалась в рифму и при этом не имела скрытого мотива. А оскорбительный жест рукой был адресован не президенту республики, а одному из посетителей концерта.

Однако суд не стал учитывать доводы обвиняемой, так как певица в 2010 году уже была оштрафована на крупную сумму за «оскорбление государственного служащего».

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